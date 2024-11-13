То, что Израиль совершает в Газе, напоминает «‎самые тяжкие международные преступления, какие только знало человечество»‎. С такой оценкой 12 ноября выступила глава гуманитарной службы ООН Джойс Мсуя.

Чиновница резко осудила действия Израиля в Газе, назвав их «необъяснимой жестокостью».

Выступая перед Советом Безопасности ООН, Мсуя обрисовала масштабы потерь среди гражданского населения: более 70% жилых домов в Газе повреждены или разрушены, более 1,3 млн жителей сектора стали беженцами, и им больше некуда возвращаться. Тысячи семей стали свидетелями того, как их родственники «были убиты, сожжены и похоронены заживо» во время непрерывных авиаударов Израиля.

«Какое различие между комбатантами и гражданскими было сделано и какие меры предосторожности принял Израиль?» — задалась она вопросом, отмечая, что Газа лежит в руинах, а большинство погибших — женщины и дети.

Мсуя отметила, что параллельно поступают сообщения о серьезной нехватке продовольствия, особенно на севере Газы. 11 ноября гуманитарные агентства ООН сообщили, что Израиль сократил поставки гуманитарной помощи в сектор до рекордно низкого уровня — так мало продуктов в Газу не поступало с самого начала войны. Агентство Oxfam также осудило блокаду, обвинив Израиль в использовании «голода как орудия войны».

Несмотря на международные призывы, США на этой неделе объявили, что гуманитарные усилия Израиля «‎‎соответствуют минимальным требованиям законодательства» США. Потому Вашингтон не будет вводить никаких санкций против Тель-Авива.

Однако восемь глобальных гуманитарных организаций, включая Oxfam и Save the Children, настаивают на том, что этих мер недостаточно. Правозащитники подчеркивают: гуманитарная ситуация в Газе находится в «худшем состоянии с начала войны».

Число жертв растет: по оценкам ООН, погибли около 43 тыс. жителей Газы, еще более 100 тыс. ранены.