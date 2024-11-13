То, что Израиль совершает в Газе, напоминает «самые тяжкие международные преступления, какие только знало человечество». С такой оценкой 12 ноября выступила глава гуманитарной службы ООН Джойс Мсуя.
Чиновница резко осудила действия Израиля в Газе, назвав их «необъяснимой жестокостью».
Выступая перед Советом Безопасности ООН, Мсуя обрисовала масштабы потерь среди гражданского населения: более 70% жилых домов в Газе повреждены или разрушены, более 1,3 млн жителей сектора стали беженцами, и им больше некуда возвращаться. Тысячи семей стали свидетелями того, как их родственники «были убиты, сожжены и похоронены заживо» во время непрерывных авиаударов Израиля.
«Какое различие между комбатантами и гражданскими было сделано и какие меры предосторожности принял Израиль?» — задалась она вопросом, отмечая, что Газа лежит в руинах, а большинство погибших — женщины и дети.
Мсуя отметила, что параллельно поступают сообщения о серьезной нехватке продовольствия, особенно на севере Газы. 11 ноября гуманитарные агентства ООН сообщили, что Израиль сократил поставки гуманитарной помощи в сектор до рекордно низкого уровня — так мало продуктов в Газу не поступало с самого начала войны. Агентство Oxfam также осудило блокаду, обвинив Израиль в использовании «голода как орудия войны».
Несмотря на международные призывы, США на этой неделе объявили, что гуманитарные усилия Израиля «соответствуют минимальным требованиям законодательства» США. Потому Вашингтон не будет вводить никаких санкций против Тель-Авива.
Однако восемь глобальных гуманитарных организаций, включая Oxfam и Save the Children, настаивают на том, что этих мер недостаточно. Правозащитники подчеркивают: гуманитарная ситуация в Газе находится в «худшем состоянии с начала войны».
Число жертв растет: по оценкам ООН, погибли около 43 тыс. жителей Газы, еще более 100 тыс. ранены.