Глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби объявил о своей отставке из-за педофильского скандала. На прошлой неделе британская пресса сообщила о преступлениях адвоката Джона Смита, который надругался над 130 мальчиками в 1970-х и 80-х годах. Смит избежал правосудия, бежав в Зимбабве, а затем в Южную Африку. Как выявило парламентское расследование, все его злодеяния происходили с ведома церковных чиновников, которые предпочли закрыть глаза на преступления педофила.

Независимое расследование выявило недостатки в работе церкви, предположив, что отсутствие формальных отчетов со стороны Уэлби позволило Смиту избежать наказания. Хотя архиепископ отрицал, что знал о масштабах преступлений Смита до 2013 года, в отчете это ставится под сомнение. Расследователи пришли к выводу, что глава Англиканской церкви не мог не знать о преступлениях Смита.

Отставки Уэлби требовали более 13 тыс. человек, включая жертв педофила, их родственников, а также представителей духовенства.

Подписывая прошение об отставке, Уэлби заявил, что ему «‎‎крайне стыдно».

«Расследование выявило длительное замалчивание преступлений Джона Смита. Я должен взять на себя личную ответственность за этот период повторной травматизации», — заявил архиепископ.

Король Карл принял отставку главы церкви. Другие церковные лидеры, включая архиепископа Йоркского Стивена Коттрелла, также согласились с решением Уэлби. Однако многие, включая жертв жестокого обращения, считают, что необходимы более глубокие культурные реформы.

Британские СМИ указывают, что многие церковные чиновники, которые знали о преступлениях Смита, также должны быть привлечены к ответственности. Защитники жертв подчеркивают: одной отставки мало. Нужны всесторонние изменения в церковной культуре, которые позволят должным образом решить проблему недостаточной защиты детей.