На прошлой неделе в Амстердаме произошли массовые беспорядки, вызванные столкновениями между болельщиками израильского футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» и местными жителями. Фанаты «Маккаби» провоцировали толпу, выкрикивая антипалестинские и антиисламские лозунги, срывали палестинские флаги с фасадов зданий и нападали на тех, кто пытался этому помешать. В результате этих действий между местными жителями и израильскими болельщиками вспыхнули драки, которые привели к многочисленным пострадавшим с обеих сторон. После инцидента в многочисленных СМИ появились сообщения о «погромах» и антисемитских нападениях на евреев.

Однако израильский профессор Майя Сион-Цидкияу, директор программы Израиль-Европа в аналитическом центре Mitvim, пояснила, что эти протесты носили характер антиизраильских и антисионистских выступлений, а не антисемитских. По ее словам, «протестующие выступали не против евреев как таковых, а против израильтян, которые провоцировали столкновения». Она отметила, что, возможно, некоторые участники событий действительно были антисемитски настроены, однако основной причиной агрессии были действия фанатов, оскорблявших местное палестинское сообщество.

Профессор подчеркнула, что рост негативного отношения к Израилю в Европе усилился на фоне конфликта в Газе и большого числа жертв среди мирного населения. В своем интервью она предупредила, что приравнивание критики Израиля к антисемитизму может только усугубить положение еврейских общин в Европе, поскольку это рискует обернуться во вред для самой еврейской диаспоры.

Сион-Цидкияу выразила обеспокоенность, что пока израильские власти продолжают представлять любое несогласие с политикой Израиля как проявление антисемитизма, это создает риск для еврейского населения Европы, подставляя их под удар из-за недовольства действиями Израиля в секторе Газа. Она добавила, что действия Израиля уже сейчас провоцируют волну антисемитских инцидентов, и призвала израильтян лучше понимать, как Израиль воспринимается за рубежом, чтобы снизить напряжение.