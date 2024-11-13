Саудовское руководство отправило в отставку Надми аль-Насра, руководившего мегапроектом NEOM стоимостью $500 млрд в течение последних шести лет. Он возглавлял главную стройку королевства с самого первого дня, однако был уволен за один день, без указания причин.

12 ноября государственная компания NEOM объявила, что аль-Наср, бывший руководитель нефтяного гиганта Saudi Aramco, ушел со своего поста.

NEOM стал центральным элементом амбициозной программы Саудовской Аравии «Видение 2030», направленной на диверсификацию экономики королевства и снижение ее зависимости от нефти. Расположенный недалеко от Красного моря, NEOM включает в себя такие амбициозные проекты, как The Line — футуристический линейный город, и Trojena — горнолыжный курорт, на котором планируется проведение Азиатских зимних игр 2029 года.

Наследный принц Мухаммед бен Салман представил NEOM еще в 2017 году, указав, что это будет футуристический город, работающий на возобновляемых источниках энергии. По задумке монарха, в будущем городе роботы будут составлять большинство рабочей силы.

Однако многие проекты в рамках «Видения 2030» столкнулись с бюджетными ограничениями. За последний год власти королевства урезали сметы масштабных проектов, чтобы сосредоточиться только на тех из них, которые имеют наибольшие шансы на успех.

В июле агентство Bloomberg сообщило, что Мухаммед бен Салман учредил правительственный комитет, который работает над «тщательным пересмотром мегапроектов». По данным издания, сокращения коснулись мегагорода NEOM, проекта пляжей Киддия (необъявленный проект в области туризма и развлечений в Джидде) и планов по запуску новой саудовской авиакомпании в этом районе.

Источники сообщают Bloomberg, что эти сокращения являются реакцией на ряд экономических факторов, с которыми сталкивается королевство, включая более низкие, чем ожидалось, цены на нефть, отсутствие инвестиций со стороны иностранных компаний (по крайней мере, по сравнению с ожидаемым) и прогнозируемый дефицит национального бюджета на следующие три года.