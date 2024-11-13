Израильские военные 12 ноября нанесли мощные авиаудары по южным пригородам Бейрута — это стало одной из самых жестких дневных атак по ливанской столице. Удары также были нанесены по центральному Ливану, в результате чего, по данным Минздрава страны, погибли более 20 человек.

В провинции Горный Ливан в результате израильских ударов погибли восемь человек в деревне Баалчмай к юго-востоку от Бейрута и 15 человек в деревне Джун в районе Шуф.

На юге в результате израильского удара по Тефахте погибли пять человек, двое — в ходе рейда в Набатии и один — в прибрежном городе Тир. Еще один человек погиб в результате удара по Хермелю на северо-востоке, сообщило министерство.

Жители Бейрута в основном покинули южные пригороды с тех пор, как Израиль начал бомбить их в сентябре. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают, как две ракеты врезаются в десятиэтажный жилой дом, разрушая его и поднимая облака обломков.

Израиль и «‎Хезболла»‎ вели трансграничные обстрелы в течение года, с 7 октября 2023-го, однако в сентябре текущего года Израиль перешел в активное наступление, подвергнув Ливан авиаударам и направив войска на юг.

Начальник израильских вооруженных сил Герци Халеви, посетивший 12 ноября оккупационные силы на юге Ливана, заявил, что израильские военные «действуют в стране очень решительно».

Израиль настаивает на том, что принимает меры для минимизации жертв среди гражданского населения, однако, по данным Минздрава Ливана, большинство из 3100 погибших от израильских ударов — женщины и дети.

В отместку за удар по Бейруту ливанская «‎Хезболла»‎ атаковала север Израиля. В результате удара по жилому зданию в Нагарии погибли два человека. Беспилотник атаковал военную базу близ города.