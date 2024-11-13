Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о «мере наказания» в отношении посла Израиля после недавнего временного задержания сотрудников французского консульства в Иерусалиме. «Это неприемлемая ситуация, поэтому я принял решение вызвать посла Израиля во Франции», — заявил Барро в интервью France 24.

«Франция не потерпит, чтобы израильские силы безопасности входили в ее помещения без разрешения. Мы считаем этот инцидент крайне серьезным, поэтому я решил активировать первые меры наказания», — подчеркнул министр.

Посол Израиля Джошуа Зарка был вызван в министерство во вторник после того, как 7 ноября израильские силы арестовали двух сотрудников генерального консульства Франции в Иерусалиме, имевших дипломатический статус. Задержанные были освобождены после вмешательства Барро.

Министр также прокомментировал возможный визит израильского министра финансов Бецалеля Смотрича во Францию. «Мы осуждаем политику, поощряемую этим министром... продолжение незаконной с точки зрения международного права колонизации, агрессивной колонизации Западного берега», — заявил Барро.

Говоря о переизбрании Дональда Трампа президентом США, Барро выразил уверенность, что Европа теперь «лучше подготовлена» к вызовам второго срока Трампа. «Мы пережили 59 президентских выборов в США и, очевидно, переживем 60-е», — отметил министр, добавив, что Европа готова защищать свои сельскохозяйственные, промышленные и коммерческие интересы в случае необходимости.