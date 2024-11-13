Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визитов Саудовскую Аравию и Азербайджан рассказал журналистам о перспективах нормализации отношений с Сирией после совместного фото с Башаром Асадом на саммите в Эр-Рияде. «Я все еще надеюсь на Асада. У меня есть надежда, что мы встретимся и наладим сирийско-турецкие отношения. Потому что нам необходимо уничтожить террористические структуры между Сирией и Турцией», — заявил президент.

«Не мы угрожаем территориальной целостности Сирии. Ей угрожают террористические организации, особенно PKK/PYD/YPG. И сирийцы, рассеянные по многим странам, тоже не угрожают территориальной целостности. Асад должен осознать это, предпринять шаги для создания нового климата в своей стране и защитить ее. Угроза со стороны Израиля, находящегося по соседству, — это не сказка. Нельзя забывать, что огонь в окрестностях быстро распространяется на нестабильные территории», — подчеркнул Эрдоган.

Говоря о возможных военных операциях, президент отметил: «Операции за пределами наших границ всегда в нашей повестке дня для обеспечения безопасности нашей страны и спокойствия наших граждан. Если почувствуем угрозу, мы готовы в любой момент начать трансграничные операции».

«На севере Сирии царит полная нестабильность. Это создает благоприятную среду для того, чтобы террористические организации воспользовались этим хаосом и закрепились там. Нестабильность в Сирии и закрепление там террористических организаций представляют для нас угрозу безопасности», — заключил турецкий лидер.