Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями по поводу возможных изменений в отношениях Турции и США в связи с возвращением Дональда Трампа на пост президента. В своем интервью по возвращении из поездок в Эр-Рияд и Баку президент выразил надежду на перезагрузку и отметил, что позитивное развитие турецко-американских отношений требует не только телефонных разговоров, но и регулярных встреч на высоком уровне.

«Мы с господином Трампом планируем встречаться в рамках международных саммитов и проводить двусторонние переговоры, чтобы лучше определить направления сотрудничества», — подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что команда нового президента США еще формируется, и знакомство между министрами двух стран станет важным шагом для выстраивания конструктивного взаимодействия. «Наши вице-президенты и главы внешнеполитических ведомств сделают ключевые шаги в укреплении доверия между нашими странами. Важно, чтобы министры встретились, лучше познакомились и обсудили перспективы сотрудничества», — добавил Эрдоган, подчеркивая значимость личного взаимодействия для двусторонних отношений.

Президент Турции особо выделил возможности для экономического сотрудничества между странами, а также перспективы в технологической сфере. «У Турции, благодаря ее стратегическому положению и молодой трудоспособной популяции, есть потенциал для привлечения инвестиций. Важно, чтобы между нашими странами создавались новые возможности для совместных проектов, что принесет выгоду обеим сторонам», — отметил Эрдоган. Он добавил, что Турция заинтересована в укреплении торговых связей и развитии сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и технологии.

Эрдоган также остановился на возможных перспективах сотрудничества с Илоном Маском, который поддержал кампанию Трампа и проявил интерес к турецким технологическим инициативам. «Технологии — это сфера, в которой невозможно двигаться в одиночку; здесь всегда необходимы партнерства», — отметил президент, выразив заинтересованность в том, чтобы обсудить с Маском перспективы совместных проектов.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике США на Ближнем Востоке, Эрдоган призвал дождаться январской инаугурации Трампа. «Мы надеемся, что новый этап принесет региону больше стабильности. Однако только после передачи полномочий можно будет судить о том, какие шаги будут предприняты новой администрацией. Пока нам остается ждать и наблюдать», — сказал Эрдоган, добавив, что его прежние контакты с Трампом были намного чаще и результативнее, чем с предыдущей администрацией.