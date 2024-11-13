Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда и Баку ответил на вопрос о позиции России и Китая в отношении ситуации в Газе. По словам турецкого лидера, время покажет, какую позицию займут лидеры этих стран.

«Время — лучший свидетель в этом деле. Мы должны следить и наблюдать за этим. Посмотрим, какую позицию они займут и какие шаги предпримут. Ведь эти страны теперь занимают очень важное положение в мире», — отметил президент.

По словам Эрдогана, Китай и Россия уже сделали заявления о незаконности и неправомерности израильских атак. «Они также выступили с заявлениями о необходимости прекращения нападений и решения вопроса дипломатическим путем. Россия и Китай подписали нашу совместную инициативу в ООН, требующую мер по прекращению поставок оружия и боеприпасов Израилю — это важный шаг», — подчеркнул турецкий лидер.

«Пока продолжаются поставки оружия и боеприпасов, действия Израиля становятся все более агрессивными. С каждым днем безнаказанности гуманитарная ситуация в Палестине и Ливане ухудшается. Люди гибнут от нехватки медикаментов, голода, жажды и военных атак из-за отсутствия бесперебойной доставки гуманитарной помощи», — заявил Эрдоган.