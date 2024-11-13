В среду Соединенные Штаты официально откроют новую базу противовоздушной обороны в польском городе Редзиково, расположенном на севере страны недалеко от балтийского побережья.

Строительство базы велось с начала 2000-х годов, и Польша утверждает, что завершение проекта демонстрирует «геостратегическую решимость» Вашингтона, независимо от того, кто находится у власти.

«Потребовалось время, но строительство доказывает неизменную решимость Соединенных Штатов», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в видеообращении, размещенном на платформе X во вторник.

На церемонии открытия базы в Редзиково будет присутствовать президент Польши Анджей Дуда, который активно демонстрирует теплые отношения с Трампом. Тем временем Москва рассматривает это событие как угрозу со стороны НАТО, наращивающего свою военную инфраструктуру рядом с российскими границами.

Польские власти подчеркивают, что американская база является частью общего противоракетного щита НАТО, известного как Aegis Ashore. По данным альянса, система предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности и включает второй объект в Румынии, американские эсминцы в испанском порту Рота и радар раннего предупреждения в Турции. Польша подчеркивает, что щит носит исключительно оборонительный характер.

Однако Россия уже с 2007 года называет систему угрозой, хотя военные источники утверждают, что в нынешней конфигурации база в Редзиково может использоваться только для защиты от ракет с Ближнего Востока. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в понедельник заявил о необходимости расширить сферу применения системы и отметил, что Варшава планирует обсудить этот вопрос с НАТО и США.

Как сообщается, в среду генсек НАТО Марк Рютте встретится с президентом Дудой и премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве для обсуждения будущих направлений сотрудничества и региональной безопасности.