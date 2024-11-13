Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на ключевые посты в своей администрации конгрессмена Майкла Уолтца в качестве советника по национальной безопасности и сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Оба политика придерживаются внешнеполитической доктрины «Америка прежде всего», но при этом занимают жесткую позицию в отношении России, Китая и Ирана, пишет издание Politico.

Хотя Рубио и Уолтц ранее голосовали против некоторых пакетов помощи Украине, это было связано не с отсутствием поддержки, а с требованием увеличить расходы на защиту южной границы США. Более того, Уолтц предлагал снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.

«В Киеве спокойно воспринимают назначения на посты в сфере национальной безопасности», — заявил Дэниел Вайдич, республиканский эксперт по внешней политике и президент Yorktown Solutions.

Новые назначенцы Трампа сигнализируют о готовности ужесточить санкции против российского энергетического сектора. Однако европейские официальные лица выражают беспокойство по поводу непредсказуемости Трампа и его обещания закончить войну за один день.

«Будет оказываться давление для переговоров с Россией ради мира, будут введены строгие условия получения помощи, и уровень помощи может быть значительно снижен, а взамен США потребуют большего участия Европы в поддержке Украины», — прогнозирует Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Украины.

В то же время в окружении Трампа остаются влиятельные консервативные фигуры, скептически настроенные к поддержке Украины. Его старший сын, Дональд Трамп-младший, недавно насмехался над Украиной в социальных сетях, намекая на возможное прекращение финансирования после избрания его отца.

«Много раз в прошлом мы видели, как партнеры игнорировали предупреждения Украины. В итоге мы оказывались правы», — подчеркнул Георгий Тихий, представитель МИД Украины.