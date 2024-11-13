Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января — практически за месяц до третьей годовщины войны в Украине. В первый же день на посту президента республиканец намерен усадить российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров.

Заявление со стороны американского политика смелое. Сложно принудить кого-либо к миру, если одна или даже обе стороны этого мира совсем не хотят. А если и хотят, то не на предлагаемых условиях. Пока одной из идей звучит заморозка войны по линии фронта, но согласование этого процесса потребует серьезной подготовки. Кроме того, Украина вряд ли признает оккупацию своих территорий, а Россия претендует не только на захваченные на данный момент земли, а сразу на области.

В то же время тема переговоров, которая замаячила на горизонте, подталкивает Россию и Украину к более активным и непредсказуемым действиям с целью выбить более выгодные позиция для диалога. Военные эксперты, опрошенные TRT на русском, констатируют: Кремль задействует все имеющиеся силы для нападения.

Ситуация на фронте для Украины обостряется, что признает и главком ВСУ Александр Сырский. Одно из самых «горячих» мест — направление вокруг Курахово. Аналитический проект Deep State сообщает, что российские военные уже вошли в город и концентрируют силы в его восточной части. Населенный пункт имеет стратегическое значение для ВСУ — он прикрывает дорогу на важнейший транспортный узел в Покровске, по которому идет снабжение украинской армии.

За последний месяц армия РФ захватила более 400 кв. км украинских территорий в Донецкой области. Это крупнейшее продвижение Москвы с лета 2022 года. Ожесточенные бои идут на стыке Запорожской и Донецкой области. В первую неделю текущего месяца Минобороны отчиталось о взятии под контроль еще нескольких населенных пунктов: это села Максимовка и Антоновка под Курахово, село Кременная Балка между этим городом и Покровском и др.

К тому же принудительная эвакуация жителей объявлена в некоторых населенных пунктах в Харьковской области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что территория находится под регулярным обстрелом россиян «Шахедами». Штурм позиций ВСУ идет и в Курской области — Россия, вероятно, пытается вытеснить из региона силы Украины до инаугурации американского президента.

О ситуации на фронте TRT на русском поговорил с военным экспертом, экс-спикером Генштаба ВСУ Владиславом Селезневым:

— Положение украинской армии в Курской области непростое. Интенсивность боевых действий просто потрясающая. В российской армии готовы нести огромные потери для возврата квадратных километров захваченных территорий. И часто они действуют нелогично: отправляют вперед свои штурмовые подразделения, которые отрываются от основных сил и в результате оказываются в окружении. Это вынуждает их оттуда кричать о необходимости подбросить им еще ресурсов или вытащить из этого котла.

Тем не менее противник действует весьма динамично. Некоторые эксперты говорят о том, что Путин (президент РФ Владимир Путин — прим.ред.) поставил жесткую задачу освободить Курскую область до инаугурации Трампа. И я не удивлюсь, что именно такие задачи стоят перед российским Минобороны.

— Как развивается ситуация на востоке Украины?

— Россия задействует серьезные ресурсы и продолжает наступление, несмотря на огромные потери. Вчера был рекорд — более 1900 убитых российских военнослужащих. Это серьезные потери, но противник готов продвигаться дальше, чтобы добиться определенных территориальных успехов.

Дальше развитие ситуации на поле боя будет зависеть исключительно от количества ресурсов у россиян. И я не думаю, что следует ожидать истощения российского наступательного потенциала. А значит, и ситуация на поле боя будет сохраняться.

Можем увидеть масштабирование деятельности противника на юге Запорожья. Но сомневаюсь, что у России хватит ресурсов, чтобы атаковать областной центр.

— Как может измениться ситуация при Трампе?

— После того, как к руководству США приступит Дональд Трамп, он может заставить Путина пойти на определенную деэскалацию ситуации на фронте. Но это не значит, что тот откажется от своих планов и устремлений. Возможно, пару лет он потратит на реорганизацию своей армии, а также на создание соответствующих ресурсов для проведения дальнейших наступательных действий.

Поэтому вполне возможно, что на нынешнем этапе российская армия будет пытаться занять более удобные рубежи и позиции, чтобы в дальнейшем при следующих масштабных наступлениях использовать именно эти плацдармы.

И напомню, что Кремль не отказывается от своих устремлений любым способом взять под контроль территории, которые в соответствии со своей же Конституцией считает российскими. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

— Может ли ситуацию изменить уходящий с поста президента США Джо Байден?

— Ничего масштабного ждать точно не стоит. Но мы надеемся, что как минимум заявленные объемы военно-технической помощи будут поставлены для обеспечения текущих нужд украинской армии. В принципе, если все будет поставлено, то на ближайшие несколько месяцев вопрос военно-технического обеспечения украинской армии будет решен.