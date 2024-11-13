Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заверил союзников, что администрация Байдена намерена укрепить поддержку Украины в оставшиеся до возвращения Дональда Трампа месяцы.

Блинкен подчеркнул, что участие северокорейских войск в помощи России «требует и получит жесткий ответ». Он также отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна вызывает «глубокую озабоченность» возможным усилением ядерного потенциала КНДР.

Избранный президент Трамп, ранее критически высказывавшийся о военной поддержке Украины, обещает быстро закончить войну, не раскрывая деталей. Это вызывает беспокойство союзников США, опасающихся, что Киев могут принудить к миру на российских условиях.

«Украинская оборона не может быть поставлена на паузу и ждать... Нам нужно ускорить принятие всех критически важных решений», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с Блинкеном в Брюсселе.

Госсекретарь подтвердил, что администрация Байдена продолжит «укреплять все, что мы делаем для Украины», чтобы обеспечить ей возможность эффективно сражаться в следующем году или вести переговоры с Россией с позиции силы. До передачи власти 20 января команда Байдена намерена предоставить Украине всю помощь, одобренную Конгрессом США.