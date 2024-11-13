ПОЛИТИКА
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Meta удалила аккаунт пропалестинского активиста Роберта Мартина
«Meta сделала это потому, что все пропалестинские аккаунты рассматривают Израиль неразрывно с сионизмом». Meta удалила аккаунт в Instagram бывшего журналиста и пропалестинского активиста Роберта Мартина (robert_martin_palestine), который насчитывал 209 000 подписчиков. В интервью TRT World Мартин рассказал о причинах случившегося. #Meta #палестина #израиль #газа #Instagram #активист #свободаслова
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13 ноября 2024 г.
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