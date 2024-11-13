ПОЛИТИКА
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Греческие болельщики поддержали Палестину и Ливан
Во время матча с израильской командой фанаты греческого клуба «Панатинаикос» выразили поддержку Палестине и Ливану, развернув баннеры и флаги
Греческие болельщики поддержали Палестину и Ливан
Фото: AA / Others
13 ноября 2024 г.

Болельщики греческой баскетбольной команды «Панатинаикос» развернули флаги и плакаты Палестины и Ливана во время матча Евролиги Turkish Airlines, состоявшегося во вторник в Афинах.

Болельщики подняли огромные баннеры с надписями «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине» в знак солидарности с Палестиной и Ливаном на площадке Oaka Altion.

Матч 9-го тура Евролиги между афинским «Панатинаикосом» и тель-авивским «Маккаби» завершился со счетом 93:87 в пользу греческой стороны.

Греция усилила меры безопасности после того, как на прошлой неделе футбольные фанаты «Маккаби Тель-Авив» устроили беспорядки в Амстердаме, нападая на арабских таксистов, повреждая частную собственность и выкрикивая расистские оскорбления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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