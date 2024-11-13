Россия направила Израилю официальную жалобу после израильского авиаудара по сирийским селам вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии в октябре. Москва подчеркнула, что подобные действия со стороны Тель-Авива неприемлемы, сообщил 13 ноября Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ по Сирии.

Лаврентьев пояснил, что, хотя удар Израиля не был направлен непосредственно по Хмеймиму, близость удара к базе вызвала серьезные опасения у военного персонала.

«Израиль не ударил по самой базе, так как это имело бы серьезные последствия», — уточнил чиновник.

База Хмеймим, расположенная в сирийской провинции Латакия, недалеко от Ливана и Израиля, служит ключевой базой для военных операций России в Сирии. Москва вступила в сирийский конфликт в 2015 году, поддержав войска Башара Асада.

В знак благодарности Дамаск дал России в аренду базу военной поддержки в Тартусе вдоль побережья Сирии в Средиземном море. Обе базы арендованы на 49 лет.

Израильские чиновники и СМИ утверждают, что Иран якобы использует Хмеймим для поставок оружия «Хезболле». Однако Лаврентьев опроверг эти заявления, подчеркнув, что весь груз, поступающий на Хмеймим, проходит таможенную проверку в связи со статусом российской авиабазы.

При этом чиновник признал увеличение числа иранских гуманитарных рейсов в Сирию и Ливан, но заверил, что на базу не поступает никаких непроверенных поставок.

Тель-Авив регулярно наносит удары по Сирии, часто нацеливаясь на объекты, которые он называет связанными с Ираном.

В октябре израильские войска, как сообщается, нанесли удар по аэродрому в Латакии, где находится база Хмеймим, в рамках продолжающихся операций против угроз в Ливане. Кремль осудил эти действия, заявив, что они подрывают суверенитет Сирии и региональную стабильность. Однако дальше осуждения никаких действия Россия не предприняла.