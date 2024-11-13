Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, предпримет действия, чтобы предотвратить потенциальный запрет TikTok в США. Перед выборами республиканец обещал защитить популярное приложение от нападок со стороны Белого дома. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на союзников новоизбранного американского лидера.

TikTok грозит полный запрет в США, если до января компания не найдет нового владельца. Соответствующий закон в апреле приняли обе партии Конгресса.

Союзники Трампа, включая Келлиэнн Конуэй, утверждают, что республиканец ценит широкую аудиторию TikTok, которую он эффективно использовал в своей предвыборной кампании. Поддержка президентом приложения, несмотря на то, что ранее он подписал распоряжение о его запрете, свидетельствует, что он пересмотрел свое отношение к Китаю, отмечает WP.

Потенциальное вмешательство Трампа может включать продление срока продажи компании на 90 дней или даже обращение к Конгрессу с требованием отменить запрет. Его администрация также может рассмотреть предложение от ByteDance, материнской компании TikTok, которая предоставит правительству США контроль над данными и работой приложения — предложение, от которого администрация президента Байдена отказалась.

Однако любая попытка отменить запрет может встретить сопротивление. Законодатели обеих партий продолжают предупреждать о потенциальной угрозе приложения для национальной безопасности, ссылаясь на риски наблюдения за данными и манипулирования контентом со стороны правительства Китая.

Избранные Трампом члены Кабинета, такие как сенатор Марко Рубио, также высказались за запрет, рассматривая TikTok как средство китайского влияния в Америке.

Поддержка Трампом соцсети подчеркивает его меняющуюся точку зрения на отношения с соцсетями. У республиканца более 14 млн подписчиков в TikTok, в основном это молодая аудитория из центральных штатов США. Именно эти штаты, как считается, принесли Трампу победу на выборах.