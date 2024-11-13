После президентских выборов и избрания нового лидера действующий глава Белого дома превратился в «‎хромую утку». Политологи и журналисты используют этот термин в отношении президента, поскольку де-факто он уже ничего не успевает сделать. Однако кое с чем Байден все же постарается успеть. Как пишет Financial Times (FT), президент США постарается использовать оставшиеся два месяца до инаугурации Трампа для завершения войны в Газе.

Газета отмечает: в течение многих лет Байден и другие американские лидеры тесно сотрудничали с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, часто под давлением политических факторов. В последнее время президент не решался критиковать Тель-Авив, опасаясь падения рейтингов.

Но теперь, когда выборы позади, глава Белого дома намерен предпринять смелые шаги, чтобы изменить позицию Америки, особенно учитывая растущее возмущение мировой общественности действиями Израиля в Газе и Ливане, считают авторы издания.

Зависимость Израиля от американского оружия превратила Вашингтон в негласного соучастника этих конфликтов и соучастника массовых убийств гражданского населения. После 7 октября США в одностороннем порядке поддержали Израиль, закрывая глаза на растущее число жертв среди гражданского населения в Газе. Даже тот факт, что Израиль использует американское оружие против мирных жителей, не остановил администрацию Байдена.

Однако в оставшиеся два месяца глава Белого дома может изменить подход к Тель-Авиву. В начале октября Байден установил Израилю срок, в течение которого в Газу должно быть доставлено значительное количество гуманитарной помощи. В случае неудачи, как отметил президент, США могут пересмотреть поставки оружия Израилю. Байден может использовать это как рычаг, обусловив дальнейшую помощь выполнением требований со стороны Нетаньяху, пишет FT.

Впрочем, отмечает газета, вряд ли премьер послушается президента США, особенно учитывая, что Дональд Трамп уже пообещал отменить почти все решения демократов в первые же дни своего президентского срока. То есть Нетаньяху вполне может игнорировать угрозы со стороны Вашингтона в следующие два месяца.