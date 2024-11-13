Крупнейший покупатель газа в Словакии, компания SPP, подписала краткосрочный пилотный контракт на поставки природного газа из Азербайджана. Компания также рассматривает возможность заключения долгосрочного соглашения в связи с возможным прекращением транзита российского газа через Украину в конце 2024 года.

По информации Reuters, Россия выразила готовность продолжить поставки через украинскую территорию, несмотря на продолжающуюся войну, однако Киев отказался от переговоров с Москвой по газовому вопросу.

«Из-за высокого риска остановки поставок газа по восточному трубопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасные поставки газа нашим клиентам — от крупных промышленных потребителей до домохозяйств при любых условиях», — заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Компания уже диверсифицировала портфель поставщиков, заключив контракты с BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE. Текущие договоренности покрывают до 150% потребностей клиентов с возможностью дальнейшего увеличения объемов.

В случае прекращения украинского транзита SPP планирует использовать альтернативные маршруты, включая газопровод из Германии через Чехию и «Турецкий поток» через Черное море. Однако компания предупреждает, что переход на новые маршруты повлечет дополнительные расходы в размере не менее 140 млн евро.