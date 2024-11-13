В Севастополе 13 ноября в результате спецоперации СБУ был убит Валерий Транковский, руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Об этом сообщил источник «Украинской правды» в спецслужбах. Позднее информацию о гибели офицера подтвердила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Транковский родился в 1977 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова и с 2018 года служил на Черноморском флоте РФ. Инцидент произошел утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко, где сработало прикрепленное к машине офицера взрывное устройство. После взрыва начался пожар. Несмотря на эвакуацию из автомобиля, от полученных травм капитан первого ранга скончался.

По информации российских СМИ, за офицером велось наблюдение около недели. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ранее утром 13 ноября так назначенный РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о взрыве автомобиля в городе и гибели находившегося в нем военнослужащего, не уточняя его личность.