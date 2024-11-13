В среду в Белом доме состоялась историческая встреча: действующий президент США Джо Байден принял своего преемника Дональда Трампа в рамках традиционной процедуры передачи власти. Это первый визит Трампа в Белый дом после его поражения на выборах 2020 года.

Трамп одержал убедительную победу на выборах 5 ноября над вице-президентом Камалой Харрис, которая заменила Байдена в качестве кандидата от демократов после его неудачного выступления на дебатах летом. Новый президент получил 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис и лидирует в подсчете голосов избирателей.

«Я надеюсь на плавную передачу власти и сделаю все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым. У нас будет возможность обсудить это сегодня, — сказал Байден Трампу перед камерами у камина. — Добро пожаловать обратно».

«Политика жестока, и во многих случаях это не очень приятный мир, — ответил Трамп. — Но сегодня это приятный мир, и я очень ценю такой плавный переход, он будет настолько гладким, насколько это возможно».

Первая леди Джилл Байден передала письмо с поздравлениями для Мелании Трамп, которая не присутствовала на встрече. По информации Белого дома, во встрече участвовали руководитель аппарата Белого дома Джефф Зиентс и будущий руководитель аппарата Сьюзи Уайлс.

Эта встреча знаменует возвращение к традициям мирной передачи власти, которые были нарушены четыре года назад, когда Трамп отказался принять Байдена в Белом доме и присутствовать на его инаугурации после поражения на выборах 2020 года. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.