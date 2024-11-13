Во вторник избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями новой временной структуры по реорганизации госаппарата. На фоне растущего политического влияния Маска его публичные заявления вызывают все более острую реакцию в мире.

Так, президент Италии Серджо Маттарелла резко отреагировал на вмешательство будущего члена администрации Трампа во внутренние дела страны. Маск раскритиковал решение римского суда, заблокировавшего отправку мигрантов в центры содержания в Албании, заявив, что «этих судей нужно убрать».

«Италия — великая демократическая страна, и я должен подчеркнуть, что она способна позаботиться о себе в соответствии со своей Конституцией», — заявил Маттарелла, добавив, что любой человек, «особенно если он, как объявлено, собирается занять важную правительственную должность в дружественной стране», должен уважать суверенитет Италии.

На этом фоне влиятельная либеральная британская газета The Guardian объявила о прекращении публикаций в принадлежащей Маску социальной сети X (бывший Twitter). Издание объяснило свое решение ростом экстремистского и вредоносного контента на платформе, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма.

«X теперь играет уменьшившуюся роль в продвижении нашей работы», — говорится в заявлении издания. Газета перенаправит ресурсы на другие платформы, хотя пользователи X по-прежнему смогут делиться ссылками на материалы The Guardian, а журналисты издания продолжат использовать платформу для сбора новостей.

Решение принято на фоне усиливающегося внимания к роли X в прошедших президентских выборах в США. Представители соцсети пока не прокомментировали решение британской газеты.