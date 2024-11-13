ПОЛИТИКА
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Трамп объявил ключевые назначения в кабинет
Избранный президент номинировал Тулси Габбард на пост главы разведки, Мэтта Гетца — генпрокурором, а Марко Рубио - госсекретарем
Трамп объявил ключевые назначения в кабинет
Марко Рубио, Тулси Габбард и Мэтт Гетц / Фото: Reuters / Others
13 ноября 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о серии назначений в свой будущий кабинет министров. На должность директора национальной разведки он выбрал Тулси Габбард, бывшего конгрессмена-демократа и кандидата в президенты. «Как бывший кандидат от Демократической партии, она имеет широкую поддержку в обеих партиях — теперь она гордый республиканец!», — заявил Трамп.

Габбард, не имеющая прямого опыта работы в разведывательном сообществе, сменит Эврил Хейнс, которая пришла на эту должность с многолетним опытом работы в сфере национальной безопасности.

На пост генерального прокурора номинирован республиканец Мэтт Гетц. «Мэтт положит конец политизированному правительству, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит серьезно подорванную веру американцев в Министерство юстиции», — подчеркнул Трамп.

Должность госсекретаря Трамп предложил сенатору Марко Рубио, известному жесткой позицией по отношению к Китаю, Кубе и Ирану. «Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками», — отметил избранный президент.

Ранее Трамп встретился с действующим президентом США Джо Байденом в Белом доме. После встречи с Байденом Трамп сообщил The New York Post, что они обсудили два вопроса, по которым у них есть разногласия: Украину и войну Израиля в Газе. Администрация Байдена выразила готовность сотрудничать с новой командой Трампа по Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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