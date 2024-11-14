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В Бразилии прогремели взрывы
Два взрыва прогремели у Верховного суда Бразилии, где позже обнаружили тело мужчины, который пытался проникнуть в здание
В Бразилии прогремели взрывы
Два взрыва прогремели у Верховного суда Бразилии / Фото: Reuters
14 ноября 2024 г.

Возле Верховного суда в центре Бразилиа вечером прогремели два взрыва. Власти сообщили, что после инцидента на площади перед зданием обнаружили тело мужчины, который, как полагают, пытался проникнуть внутрь.

Первый взрыв произошел в багажнике автомобиля, припаркованного поблизости. Спустя 20 секунд прогремел второй взрыв, после чего сотрудники обнаружили тело мужчины у входа в здание суда. Представитель федеральной полиции подтвердил агентству AFP наличие тела перед зданием.

«Этот гражданин подошел к Федеральному верховному суду, попытался войти, не смог, и у входа произошел взрыв», — сообщила губернатор Бразилиа Селина Леао. Власти рассматривают этот инцидент как самоубийство, «потому что жертва только одна». Проводится расследование.

Автомобиль, взорвавшийся на парковке у суда, зарегистрирован на Франсиско Вандерли Луиса из штата Санта-Катарина, который ранее баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии, но не прошел.

В момент взрывов в соседней Палате депутатов проходили заседания, которые приостановили, после чего эвакуировали людей из обоих зданий. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свой кабинет незадолго до инцидента.

Площадь оцеплена, на месте происшествия работают саперы, ведется расследование.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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