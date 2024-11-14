В Донецкой области в понедельник, 13 ноября, российские обстрелы привели к гибели двух человек и ранениям еще восьмерых, сообщает областная прокуратура.

Село Шевченко в Волновахском районе оказалось под обстрелом, в результате которого одна женщина погибла от несовместимых с жизнью ранений, а другая пострадала, получив черепно-мозговую травму и осколочные повреждения.

В селе Новотроицкое, расположенном в Покровском районе, российский дрон атаковал автомобиль, где погиб водитель, а его пассажиры — мужчина и женщина получили ранения.

По данным прокуратуры Донецкой области, также зафиксированы три авиаудара по Константиновке, нанесенные фугасными авиабомбами ФАБ-250. В результате пострадали четверо мирных жителей. Были повреждены фасады 21 дома, легковой автомобиль, электросеть и газопровод.

В селе Предтечино Краматорского района мужчина получил ранения при артиллерийском обстреле.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин обратился к гражданскому населению с призывом к эвакуации, подчеркнув возросшую опасность пребывания в зоне боевых действий.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.