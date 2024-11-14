Выборы пройдут на полгода раньше

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля 2025 года, то есть за полгода до изначально намеченного срока. На 16 декабря запланировано голосование по вотуму доверия правительству Олафа Шольца. Если бундестаг откажет ему в доверии, что считается самым вероятным сценарием, парламент будет распущен в течение 21 дня. В течение следующих 60 дней должны пройти выборы.

Вопрос с вотумом доверия правительству должен быть вынесен в бундестаг, поскольку с выходом из правящей коалиции Свободной демократической партии социал-демократы и «Зеленые» теряют большинство.

6 ноября Шольц объявил об увольнении лидера СвДП Линднера с поста министра финансов. Канцлер объяснил свое решение тем, что глава Минфина «отвергал компромиссы», «слишком часто не оправдывал его доверие» и был слишком озабочен «выживанием своей партии». Впоследствии глава правительства заявил, что Линднер хотел обеспечить помощь Украине «за счет немецких пенсий».

Экономика ФРГ уже второй год подряд не демонстрирует рост. Зеленые и социал-демократы считали, что подбодрить немецкую экономику можно за счет послабления ограничений на госдолг. Это дало бы правительству возможность позволить себе больше социальных расходов и принять меры для стимулирования немецкой промышленности.

Но свободные демократы во главе с Линднером, напротив, считали, что власти должны придерживаться строгих правил расходования средств и сокращать налоги. Делать это предполагалось за счет переноса ряда экологических целей на более отдаленное будущее и урезания бюджета на некоторые социальные нужды.

В итоге правящая коалиция из-за этих разногласий не могла согласовать бюджет ФРГ на 2025 год. Ситуация окончательно накалилась после того, как Линднер выдвинул 18-страничный ультиматум Шольцу и вице-канцлеру Роберту Хабеку. В этом документе он призвал правительство радикально пересмотреть бюджетные планы на будущий год, в частности, сократить социальные пособия и снизить налоги для компаний.

Сыграла свою роль и личная неприязнь между канцлером и министром финансов. Развал правящей коалиции в ФРГ совпал по времени с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Германии многие надеялись, что его вероятное возвращение в Белый дом станет сдерживающим фактором, который поможет коалиции сплотиться и дотянуть до очередных выборов в бундестаг, которые должны были состояться в сентябре 2025 года.

Республиканец не раз угрожал обложить тарифами европейский экспорт. В Германии недавно посчитали, что торговая война может обойтись экономике ФРГ в €180 млрд. Однако даже угроза в лице президентства Трампа не помогла, и в итоге коалиция распалась, проработав три года.

В ожидании «большой коалиции»

Канцлер Олаф Шольц изначально планировал голосование по вопросу доверия в январе 2025 года, но оппозиция в лице ХДС/ХСС настояла на ускорении этого процесса.

В настоящее время в ФРГ действует правительство меньшинства. Шольц предлагает своим оппонентам вначале принять необходимые законы, большинство из которых требует финансовых средств, которых нет в бюджете.

Задумка канцлера заключается в том, что с назначением вместо Кристиана Линднера из СвДП нового министра финансов из своей партии Шольц может в случае снятия так называемого долгового тормоза реализовать все проекты социал-демократов в социальной сфере.

В бундестаге для этого нужно вначале снять конституционные ограничения на кредитную задолженность правительства, для этого требуется две трети голосов большинства. Если Олафу Шольцу удастся этого добиться, его рейтинг и рейтинг его партии СДПГ вырастет. Это позволит ему оказаться в лучшей форме перед досрочными выборами.

Согласно опросам общественного мнения, канцлеру в текущей обстановке не доверяют свыше 70% избирателей, при этом избиратели не хотят повторения «светофорной» коалиции, правившей страной последние три года. Отмечается, что сейчас три партии суммарно набрали бы на выборах всего 29% голосов избирателей.

Лидируют по опросам консерваторы из ХДС/ХСС, им дают 32%, на втором месте ультраправые из «Альтернативы для Германии» с 19%, при этом либеральные демократы из СвДП, которые только что покинули коалицию, не могут преодолеть 5%-ный барьер на выборах в бундестаг.

Ожидается, что наиболее вероятным по итогам досрочных выборов будет «большая коалиция», в которую войдут ХДС/ХСС и СДПГ. Такие альянсы создавались неоднократно и уже проверены временем.

Германию лихорадит

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что «светофорная» коалиция оставила негативное впечатление и у ее участников, и у оппозиции, и у самих немцев. По его словам, кризис этого альянса связан с противоречиями трех партий как по вопросам внешней и внутренней политики, так и финансовой политики и многим другим.

«Концом коалиции стало обсуждение бюджета на 2025 год. Как это было в прошлом году, переговоры продолжались в крайне непростой атмосфере, а все три партии руководствовались, прежде всего, своими интересами, что затрудняло поиск компромисса. Кристиан Линднер настаивал на соблюдение жесткой финансовой дисциплины и расходился в вопросах формирования расходной части бюджета с СДПГ и "Зелеными"», — пояснил политолог.

Германист полагает, что Линднер и сам понимал, какие последствия повлечет его позиция.

«По итогам новых выборов, вероятно, будет сформирована большая коалиция в составе ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии. Но пока все это остается только прогнозом. Немецкая политика в последнее время показывает нехарактерную для себя динамику, поэтому за несколько месяцев может произойти многое», — подытожил специалист.