Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало шестерых человек, подозреваемых в планировании насильственного захвата власти. Среди задержанных бывший заместитель генпрокурора Кубан Адыл уулу, которого МВД считает организатором попытки государственного переворота, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным правоохранительных органов, преступная группа имела четко распределенные роли: организаторы, исполнители, финансисты. Планировалось устроить массовые беспорядки в Бишкеке под видом проведения спортивных мероприятий и других акций, чтобы затем захватить власть. По информации МВД, акция была назначена на 17 ноября — день выборов в местные парламенты.

Среди задержанных значатся несколько граждан иностранных государств, однако их имена не разглашаются. В составе группы, поддерживавшей Адыл уулу, были специалисты по беспилотникам и взрывным устройствам, вербовщики, координаторы и агитаторы, а также лица, ответственные за финансирование протестов.

Кубан Адыл уулу, которого МВД называет главным организатором, отвечал за координацию действий, связи с правоохранительными органами и обеспечение финансирования.

При обысках у подозреваемых изъяли оружие, патроны, наркотики, более тысячи бутылок алкоголя, продовольственные запасы и другие инструменты для подготовки беспорядков.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Кыргызстана, включая организацию массовых беспорядков, финансирование ОПГ и покушение на захват власти. Все фигуранты заключены под стражу и будут находиться в СИЗО до 10 января 2025 года.