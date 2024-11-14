Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лаззарини угрожает судебным иском в связи с запретом Израиля на деятельность агентства. Дипломат отметил: агентство может подать на Тель-Авив в Международный суд, чтобы оспорить решение израильтян запретить работу гуманитарной организации в Газе и на оккупированном Западном берегу.

«Мы рассматриваем все варианты, включая Международный суд, чтобы оспорить законность этих мер», — заявил Лаззарини.

В октябре парламент Израиля принял закон, запрещающий БАПОР предоставлять какие-либо услуги или иметь какое-либо присутствие в Израиле. При этом Тель-Авив включил под это географическое понятие и палестинские территории — Газу и оккупированный Западный берег. Новый закон, который должен вступить в силу в январе, направлен на прекращение помощи БАПОР палестинским беженцам.

Лаззарини назвал закон «политически мотивированной атакой», направленной на лишение палестинцев статуса беженцев и подрыв их стремлений к самоопределению и решению о создании двух государств. По его словам, Израиль стремится полностью стереть понятие «‎палестинский беженец»‎, чтобы лишний раз не напоминать миру, что более 75 лет назад израильские военные изгнали более 2 млн палестинцев из их домов.

Лаззарини описал ситуацию как «самый мрачный момент для БАПОР за 75 лет». Он сообщил, что с момента обострения конфликта израильские военные убили 243 сотрудника агентства. Кроме того, агрессивная кампания дезинформации против БАПОР еще больше обострила напряженность. Несмотря на эти проблемы, Лаззарини пообещал продолжать работу «до тех пор, пока мы еще можем работать», обеспечивая доставку помощи нуждающимся.

Представитель ООН подчеркнул, что Израиль как оккупирующая держава обязан заботиться о палестинцах в Газе и на оккупированном Западном берегу, если БАПОР больше не сможет работать. Он обвинил Тель-Авив в том, что тот преследует агентство в рамках более широких усилий по подрыву мандата ООН и изменению рамок мирных переговоров.