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Ле Пен грозит тюрьма
Прокуратура Парижа требует приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. евро по делу о растрате средств Европарламента
Ле Пен грозит тюрьма
Марин Ле Пен / Фото: Reuters
14 ноября 2024 г.

Прокуратура Парижа обратилась в суд с требованием приговорить Марин Ле Пен, лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение», к пяти годам лишения свободы, из которых три — условно, а также к штрафу в размере 300 тыс. евро. Обвинение также настаивает на лишении Ле Пен права участвовать в выборах в течение пяти лет, сообщает телеканал BFMTV.

Кроме Марин Ле Пен, по делу о растрате средств Европарламента проходят еще 20 членов партии «Национальное объединение», для которых прокуратура также запрашивает тюремные сроки. В случае обвинительного приговора Ле Пен будет лишена возможности участвовать в предстоящих выборах.

На обвинения Ле Пен ответила, что считает действия прокуратуры попыткой лишить французов возможности голосовать за кандидата, которому они доверяют.

Судебные слушания по делу Ле Пен и других членов партии начались в сентябре этого года. По версии следствия, обвиняемые фиктивно нанимали сотрудников в Европарламенте, чтобы получать средства для финансирования «Национального объединения».

Ранее Ле Пен заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2027 года, однако вынесение обвинительного приговора может помешать ее планам.

Марин Ле Пен возглавляла «Национальное объединение» с 2011 по 2021 год и трижды баллотировалась в президенты Франции, занимая второе место в 2022 и 2017 годах и третье место в 2012 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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