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Республиканцы получили контроль над Конгрессом США
После победы Дональда Трампа на президентских выборах Республиканская партия обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса
Республиканцы получили контроль над Конгрессом США
Конгресс США / Фото: Reuters / Others
14 ноября 2024 г.

Республиканцы получили большинство в Палате представителей США, обеспечив себе контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом, сообщает Associated Press.

Республиканская партия набрала как минимум 218 голосов, необходимых для контроля над палатой, состоящей из 435 мест.

После выборов 5 ноября республиканцы также обеспечили себе большинство в Сенате с преимуществом как минимум 52-48 мест.

Избранный президент Дональд Трамп одержал победу на выборах, набрав 312 голосов выборщиков при необходимых 270, опередив своего соперника от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Трамп, который выиграл второй несмежный срок в Белом доме, вступит в должность 20 января 2025 года на четырехлетний период.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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