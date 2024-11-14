Республиканцы получили большинство в Палате представителей США, обеспечив себе контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом, сообщает Associated Press.

Республиканская партия набрала как минимум 218 голосов, необходимых для контроля над палатой, состоящей из 435 мест.

После выборов 5 ноября республиканцы также обеспечили себе большинство в Сенате с преимуществом как минимум 52-48 мест.

Избранный президент Дональд Трамп одержал победу на выборах, набрав 312 голосов выборщиков при необходимых 270, опередив своего соперника от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Трамп, который выиграл второй несмежный срок в Белом доме, вступит в должность 20 января 2025 года на четырехлетний период.