13 ноября в Баку, в рамках конференции ООН по изменению климата (COP29), было подписано трехстороннее Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи зеленой энергии между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Соглашение предполагает сотрудничество в ключевых направлениях, включая развитие чистой энергетики, поставки экологически чистой электроэнергии в Европу и другие регионы, а также создание проектов по производству и транспортировке водорода и аммиака. Планируется и модернизация энергетической инфраструктуры, в том числе подключение к Черноморской подводной линии электропередачи.

Стороны договорились совместно сокращать выбросы парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением и привлекать инвестиции в возобновляемую энергетику.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии подписания подчеркнул, что расширение зеленой энергетики — это вклад в будущее и ответственность перед грядущими поколениями. Он добавил, что к 2030 году Узбекистан планирует довести долю возобновляемых источников энергии до 40%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что соглашение открывает новые возможности для интеграции энергетических систем трех стран.

«Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве «зеленого моста», соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности», — отметил Токаев. Он добавил, что Казахстан договорился с международными партнерами о реализации зеленых проектов общей мощностью 43 ГВт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение важным шагом, подчеркивающим синхронность действий Центральной Азии и Кавказа в продвижении зеленой энергетики.

Помощник президента Хикмет Гаджиев сообщил, что проект также будет связан с прокладкой энергетического кабеля по дну Черного моря, что создаст новый зеленый энергетический коридор.