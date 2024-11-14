Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 16 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу, сообщает Белый дом.

Эта встреча станет первой после прошлогоднего саммита АТЭС в Калифорнии и саммита G20 на Бали в 2022 году. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые сферы сотрудничества, включая возобновление военных контактов, борьбу с глобальным кризисом, связанным с фентанилом, и возможные меры по регулированию искусственного интеллекта, сообщил старший представитель администрации.

Байден планирует выразить обеспокоенность поддержкой Пекином войны России против Украины и отправкой северокорейских войск на помощь Москве. Кроме того, американский лидер поднимет вопрос о китайской торговой политике, которая, по его мнению, подрывает позиции американских рабочих.

Среди других тем обсуждения будут вопросы кибербезопасности — атаки на американскую гражданскую инфраструктуру и активность Китая вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море. Байден намерен подчеркнуть важность прав человека и соблюдения международного права в отношениях между странами.

Встреча, вероятно, станет последней перед приходом новой администрации Дональда Трампа в январе, который назначил на ключевые посты жестких критиков Китая, что, по оценкам экспертов, может усилить напряженность в отношениях между странами.