ПОЛИТИКА
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Макрон: торговая война с США неизбежна
Президент Франции предупредил, что Европа должна подготовиться к приходу Трампа
Макрон: торговая война с США неизбежна
фото: Reuters / Reuters
14 ноября 2024 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги предупредили, что Европе грозит новая торговая война с США.

По словам французского лидера, конфликт тарифов практически неизбежен. Всему виной, как отметил Макрон, — протекционистская политика Дональда Трампа. Республиканец уже дал понять, что намерен ввести широкие тарифы на глобальный импорт, с пошлинами до 20% на товары из других стран. На китайский импорт Трамп и вовсе предлагает ввести пошлины до 60%.

И Макрон, и Драги подчеркнули, что Европе необходимо подготовиться к потенциальным экономическим последствиям. Политика Трампа может вынудить Европу сделать выбор в продолжающемся торговом конфликте между США и Китаем, пояснил французский президент.

Тарифы Трампа, по его мнению, направлены на то, чтобы подтолкнуть Европу к сокращению экономических связей с КНР. Это может вызвать глубокие разногласия внутри ЕС, поскольку такой выбор обернется миллиардными убытками для европейских экономик.

Драги поддержал эту точку зрения, описав торговый подход Трампа как проверку Европы на «дружбу или вражду» — тех, кто сопротивляется и не готов исполнять все приказы Вашингтона, ждет изоляция. Трамп уже продемонстрировал этот подход в назначении своей будущей администрации, отбирая чиновников не за их профессионализм, а исключительно исходя из их лояльности.

Макрон подчеркнул неотложность ситуации, назвав избрание Трампа «моментом ускорения», который требует решительного ответа от ЕС. Он предупредил, что задержки могут поставить Европу перед «неразрешимыми дилеммами», призвав Брюссель вести более агрессивную торговую политику.

Недавние тарифы ЕС на китайские электромобили, по предложению Макрона, могут служить моделью для Европы, чтобы уравновесить торговое давление со стороны США и Китая.

Оба лидера подчеркнули, что единственный правильный ответ — снижать зависимость ЕС от США и Китая, искать новые рынки сбыта.

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