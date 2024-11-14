Близкий соратник премьер-министра Биньямина Нетаньяху на этой неделе обсудил с Дональдом Трампом и Джаредом Кушнером план прекращения огня в Ливане. Цель - обеспечить раннюю внешнеполитическую победу избранному президенту. Об этом газете The Washington Post сообщили три израильских чиновника.

Рон Дермер, министр по стратегическим вопросам Израиля, сначала посетил Мар-а-Лаго в воскресенье, а затем отправился в Белый дом для информирования администрации Байдена о ходе переговоров по Ливану.

«Есть понимание, что Израиль сделает подарок Трампу... что в январе будет достигнуто соглашение по Ливану», — сообщил израильский чиновник на условиях анонимности.

Согласно предложению, бойцы «Хезболлы» должны отступить за реку Литани — северную границу буферной зоны ООН, установленной после конфликта 2006 года. С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года Израиль и «Хезболла» обмениваются трансграничными обстрелами, что привело к гибели мирных жителей с обеих сторон и вынудило десятки тысяч приграничных жителей покинуть свои дома.

Источник, близкий к «Хезболле», сообщил изданию, что группировка готова отвести свои силы за Литани в рамках временного перемирия. По словам израильского чиновника, контроль над пограничной зоной на начальный 60-дневный период возьмет ливанская армия под наблюдением США и Великобритании.

В мирном плане Израиля есть еще один неожиданный фактор - Россия. По словам неназванного израильского чиновника, план Израиля предполагает, что Москва окажет давление на сирийского президента с целью предотвращения перевооружения «Хезболлы» через сирийские сухопутные маршруты, которые годами служили основным каналом поставок оружия из Ирана - главного покровителя группировки.

27 октября российские официальные лица посетили Израиль для обсуждения плана. По информации израильских и американских чиновников, на прошлой неделе Дермер совершил секретный визит в Россию для продолжения переговоров. Вместе с тем американский чиновник рассказал газете, что Россия не будет участвовать в реализации или контроле за соглашением о прекращении огня.

По словам израильских лиц и представителей шиитской группировки «Хезболла» находится в незавидном положении. «Хезболла» загнана в угол», — заявил источник, близкий к группировке.

Однако план еще официально не представлен «Хезболле». Кроме того, предложение предусматривает право израильских военных действовать через границу в случае нарушений - что неприемлемо для ливанских властей. По словам источника, близкого к «Хезболле», позиция группировки остается неизменной: «Израиль не должен иметь права проводить операции на ливанской территории».

«Неужели есть здравомыслящий человек, который верит, что мы согласимся на урегулирование, служащее интересам Израиля в ущерб интересам и суверенитету Ливана?» - заявил спикер ливанского парламента Набих Берри.