Саудовская Аравия активно развивает сотрудничество с Турцией в сферах экономики, энергетики, политики и обороны, сообщил государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку. По его словам, отношения между странами значительно укрепились в последнее время, что позволяет расширять партнерство в стратегических областях.

«Отношения между Саудовской Аравией и Турцией сегодня представляют собой всеобъемлющее и чрезвычайно глубокое партнерство», — отметил министр, добавив, что Саудовская Аравия рассматривает Турцию как важного партнера и стремится развивать взаимодействие в различных областях.

В частности, аль-Джубейр подчеркнул, что обе страны проводят постоянные консультации по региональным вопросам, а также по глобальным вызовам, таким как изменение климата, опустынивание и состояние океанов.

Объем торговли между Саудовской Аравией и Турцией, которые активно сотрудничают в таких областях, как технологии, оборона, возобновляемые источники энергии и финансы, увеличился на 50% за последние два года, достигнув 6,8 млрд долларов в 2023 году.

По заявлению вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, Анкара и Эр-Рияд намерены в среднесрочной перспективе довести товарооборот до 10 млрд долларов, а затем и до 30 млрд долларов.