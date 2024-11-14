В Севастополе подорвали автомобиль командира Черноморского флота РФ

В Севастополе подорвали автомобиль руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Украинские СМИ сообщили, что именно он отдавал приказы о запуске ракет по территории Украины начиная с февраля 2022 года и подрыв — это спецоперация СБУ. 13 ноября на улице Тараса Шевченко сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное ко дну автомобиля, в результате чего офицеру оторвало ноги. Скорая помощь оперативно прибыла на место инцидента, но спасти Транковского не удалось. #Украина #Севастополь #Крым #ЧерноморскийФлот #офицер #Россия #СБУ #спецоперация #Транковский