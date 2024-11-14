Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) совместно с муниципалитетом Сальфита открыло мыловаренный цех в этом палестинском городе, известном своим оливководством.

В новой мастерской будет производиться не только оливковое мыло, но и натуральная продукция с добавлением лаванды, куркумы, жасмина, авокадо, грязи Мертвого моря и черного тмина.

Благодаря оборудованию, предоставленному TIKA, на производстве создано пять рабочих мест, что внесет вклад в местную экономику.

Проект, направленный на эффективное использование природных ресурсов и поддержку местного производственного потенциала Палестины, не только способствует достижению целей TIKA по развитию региона, но и призван расширить доступ палестинского народа к устойчивым источникам дохода.