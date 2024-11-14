В отличие от 2016 года, когда Дональд Трамп, будучи новичком в республиканской политике, назначал на ключевые посты незнакомых ему людей, сейчас избранный президент подбирает команду из проверенных союзников, пишет агентство Reuters.

На этот раз в его администрацию войдут постоянные участники предвыборных митингов, частые гости его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и те, кто регулярно защищал его интересы на телевидении.

Трамп назначил ведущего Fox News Пита Хегсета, не имеющего административного опыта, главой Пентагона; выдвинул давнего консервативного провокатора Мэтта Гейтца без опыта правоохранительной работы на пост генерального прокурора; и предложил губернатору сельской Южной Дакоты Кристи Ноэм возглавить Министерство внутренней безопасности.

«Примечательно, что люди, которых он выбрал на самые заметные должности, как правило, хорошо смотрятся на телевидении. Однако возникают вопросы, обладают ли они опытом управления крупными бюрократическими структурами и необходимыми профессиональными знаниями», — отмечает Дэвид Льюис, профессор Университета Вандербильта.

По словам источника, близкого к команде Трампа, различные претенденты на посты в администрации постоянно приезжают в Мар-а-Лаго для встреч с переходной командой. «Иногда нужно просто поймать его на патио», — говорит источник. Один из спонсоров Трампа сообщил, что избранный президент и его союзники просматривают телевизионные клипы кандидатов: «Трамп смотрит много ТВ, оценивая, как эти люди будут защищать меня в эфире».

В качестве главы своего аппарата Трамп быстро назначил доверенного со-руководителя кампании Сьюзи Уайлс. Тома Хомана, который возглавлял Службу иммиграционного и таможенного контроля в первый срок Трампа, он выбрал «царем границ», ответственным за массовые депортации мигрантов. Джона Рэтклиффа, бывшего директора национальной разведки при Трампе, он назначил директором ЦРУ.

В среду Трамп объявил о новых назначениях: сенатор Марко Рубио, имеющий большой опыт в вопросах внешней политики и разведки, станет госсекретарем, а бывший конгрессмен-демократ Тулси Габбард, получившая популярность среди консерваторов за поддержку изоляционистской политики, возглавит национальную разведку.