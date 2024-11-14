Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между Казахстаном и Катаром, подписанное 12 декабря 2023 года в Дохе.

Как сообщил сенатор Галиаскар Сарыбаев, соглашение нацелено на укрепление связей между двумя странами в военной сфере, в том числе в области подготовки и повышения квалификации военных, а также медицины, науки, спорта и культуры.

По словам заместителя главы МИД РК Алибека Бакаева, солдаты будут взаимодействовать на четырех языках: английском, казахском, русском и арабском.

Документ предусматривает совместные мероприятия, включая использование воздушного пространства и военных полигонов для проведения тренировок и боевой подготовки. По словам Сарыбаева, каждая сторона будет покрывать свои расходы в рамках установленных бюджетов.

Срок действия соглашения составляет пять лет с возможностью автоматического продления на следующий пятилетний период, если стороны не выразят желание его завершить за полгода до окончания.

Ранее Казахстан и Катар уже подписывали подобные соглашения, направленные на развитие сотрудничества в военной области.