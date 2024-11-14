США убрали неугодного президента Кыргызстана?

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев обвинил США в организации Тюльпановой революции 2005 года, которая привела к его свержению. По его словам, Вашингтон заплатил оппозиции до $50 млн для организации беспорядков и смены власти в Бишкеке. Все якобы из-за пророссийских настроений Акаева и желания сократить американское военное присутствие в республике. О чем еще рассказал бывший президент республики — изучил TRT на русском. #сша #кыргызстан #акаев #тюльпановаяреволюция #президент #бишкек