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Кровавая ночь в Газе
Израильские атаки на северные районы сектора Газа привели к гибели 11 палестинцев, включая женщину и ребенка
Кровавая ночь в Газе
Израильская армия продолжает наносить массированные атаки по северу сектора Газа / Photo: Reuters
14 ноября 2024 г.

Израильская армия продолжает наносить массированные атаки по северу сектора Газа, что привело к гибели 11 палестинцев, включая женщину и ребенка. По словам очевидцев, целью авиаудара стал дом палестинской семьи Наср в районе Джебалия, где погибли четверо человек, а десятки получили ранения.

Также при атаке израильского беспилотника на селение Незле в Джебалии погиб один палестинец, несколько человек были ранены. Еще пятеро пострадали при обстреле группы людей у мечети Умри.

В Бейт-Лахии израильская авиация ударила по дому семьи Меслем, что привело к гибели женщины и ребенка. Кроме того, беспилотник атаковал людей на улице Ради, где погиб один палестинец, ранены еще десять человек.

В районе Шейх Рыдван трое палестинцев погибли, десять ранены при ударе по мирным жителям, собравшимся возле школы Хамме.

С начала обострения конфликта 7 октября 2023 года, число погибших в секторе Газа, по данным палестинского Минздрава, достигло 43 736 человек, раненых — 103 370.

Тела погибших до сих пор остаются под обломками зданий и на обочинах дорог. Спасатели не могут добраться до них из-за блокировки израильскими силами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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