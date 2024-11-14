Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «каналы связи» между Ираном и США «все еще существуют».

«Нравится это кому-то или нет, Соединенные Штаты — это страна, с которой нам нужно взаимодействовать как на региональной, так и на международной арене», — заявил иранский министр на еженедельном правительственном заседании.

В 2015 году Иран достиг соглашения с мировыми державами, включая США, которое ослабило санкции в обмен на гарантии о том, что Иран не будет развивать ядерное оружие. Однако после прихода Трампа к власти в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили жесткие санкции.

С тех пор Иран значительно сократил частоту проверок МАГАТЭ на своих ядерных объектах и обогатил уран до 60% чистоты, приближаясь к порогу в 90%, необходимому для разработки ядерного оружия. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран для обсуждения этих вопросов.

Мнения иранцев по поводу возвращения Трампа к власти разделились. Некоторые опасаются ухудшения отношений и возможного конфликта, другие надеются на неожиданные дипломатические шаги. Политический аналитик Ахмад Зейдабади предостерегает: «Трамп может применить более строгие меры против Ирана». Несмотря на это, Пезешкиан выразил готовность к расширению международных связей и возможности для будущих переговоров.

Иран официально заявил о том, что не ожидает значительных изменений в политике США после выборов. «Выборы президента США не имеют к нам никакого отношения», — отметила пресс-секретарь Пезешкиана. Однако экономические трудности страны усугубляются: после известия о победе Трампа курс риала упал до рекордного уровня.