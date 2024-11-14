Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США побудила Южную Корею пересмотреть вопрос о поставках оружия Украине. Ранее на фоне сообщений о переброске тысяч солдат КНДР в зону российско-украинского конфликта в Сеуле заявили о готовности рассмотреть отмену запрета на поставки летальных боеприпасов в другие страны.

По словам собеседника агентства Bloomberg, правительству президента Юн Сок Ёля придется ориентироваться на позицию Трампа при принятии решения о возможном изменении давней политики отказа от предоставления летальных вооружений Киеву. По словам другого чиновника, Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины со стороны ряда стран.

«Будет довольно неловко, если Южная Корея, которая даже не является членом НАТО, вмешается, а Трамп, вернувшись в Белый дом, решит отстраниться от конфликта», — рассуждает профессор Ким Чон из Сеульского университета северокорейских исследований.

В офисе президента Южной Кореи агентству Bloomberg заявили, что правительство оценит потенциальные сценарии военного сотрудничества между странами после развертывания войск Пхеньяном и примет соответствующие меры.

«Мы будем тесно координировать наши действия с союзниками и партнерами в этом процессе», — говорится в заявлении в ответ на вопрос относительно позиции по отправке оружия в Украину.