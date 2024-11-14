ТУРЦИЯ
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Турция и Катар подписали восемь соглашений
На 10-м заседании Высшего стратегического комитета двух стран лидеры государств договорились о расширении сотрудничества в разных сферах
Турция и Катар подписали восемь соглашений
Турция и Катар подписали восемь соглашений / Фото: АА / Others
14 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели в президентском комплексе 10-е заседание Турецко-Катарского высшего стратегического комитета, в ходе которого были подписаны восемь соглашений.

Документы охватывают следующие сферы:

Сотрудничество в области гуманитарной помощи Взаимодействие в сфере документации и архивов Сотрудничество в области медиа и коммуникаций Программа по молодежи и спорту на 2025-2026 годы Международные пассажирские и грузовые автоперевозки Декларация о намерениях по упрощению торговли Техническое сотрудничество между министерствами обороны Военное сотрудничество между оборонными ведомствами

Министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани также подписали итоговую декларацию заседания. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил об отдельной встрече с катарским коллегой шейхом Файсалом бин Тани Аль Тани, на которой обсуждались вопросы увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества.

«Мы нацелены на углубление нашего сотрудничества через бизнес-форумы и отраслевые мероприятия. Рост взаимных инвестиций и укрепление связей с деловым миром внесут большой вклад в развитие обеих стран. Подписав Декларацию о намерениях по упрощению торговли, мы сделали первые шаги в направлении упрощения таможенных и внешнеторговых процедур и создали основу для нового сотрудничества», — заявил Болат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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