Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провели в президентском комплексе 10-е заседание Турецко-Катарского высшего стратегического комитета, в ходе которого были подписаны восемь соглашений.

Документы охватывают следующие сферы:

Сотрудничество в области гуманитарной помощи Взаимодействие в сфере документации и архивов Сотрудничество в области медиа и коммуникаций Программа по молодежи и спорту на 2025-2026 годы Международные пассажирские и грузовые автоперевозки Декларация о намерениях по упрощению торговли Техническое сотрудничество между министерствами обороны Военное сотрудничество между оборонными ведомствами

Министры иностранных дел двух стран Хакан Фидан и шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани также подписали итоговую декларацию заседания. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил об отдельной встрече с катарским коллегой шейхом Файсалом бин Тани Аль Тани, на которой обсуждались вопросы увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества.

«Мы нацелены на углубление нашего сотрудничества через бизнес-форумы и отраслевые мероприятия. Рост взаимных инвестиций и укрепление связей с деловым миром внесут большой вклад в развитие обеих стран. Подписав Декларацию о намерениях по упрощению торговли, мы сделали первые шаги в направлении упрощения таможенных и внешнеторговых процедур и создали основу для нового сотрудничества», — заявил Болат.