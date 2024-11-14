Еврокомиссия оштрафовала Meta на почти 800 млн евро за нарушение антимонопольного законодательств, которое связано с сервисом объявлений Facebook Marketplace. В пресс-релизе комиссии сообщается, что Meta неправомерно связала Marketplace с социальной сетью Facebook и навязывала конкурентам несправедливые условия. «Действия компании были направлены на то, чтобы выгодно продвигать собственный сервис Facebook Marketplace, предоставляя ему преимущества, которые другие поставщики онлайн-объявлений не могли получить», — заявила комиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Штраф в размере 798 млн евро стал первым для Meta в рамках антимонопольных разбирательств в ЕС. Ранее компания была оштрафована на 110 млн евро в 2017 году за предоставление неверной информации во время проверки слияния с WhatsApp. Комиссия отметила, что Meta занимает доминирующее положение на рынке социальных сетей и онлайн-рекламы в ЕС.

Meta намерена обжаловать решение комиссии, утверждая, что «пользователи Facebook выбирают Marketplace потому, что этого хотят, а не потому, что обязаны». В компании также выразили разочарование тем, что комиссия приняла регулирующие меры против «бесплатного и инновационного сервиса», созданного для удовлетворения потребностей потребителей.

Конкуренты Meta жаловались на то, что компания неправомерно связывает свой сервис объявлений с социальной сетью и использует данные рекламодателей для оптимизации работы Marketplace. Расследование было начато в июне 2021 года. В ответ на аналогичное расследование в Великобритании Meta согласилась изменить подход к использованию данных рекламодателей.

Комиссия подчеркнула, что пользователи Facebook регулярно подвергаются воздействию Marketplace, даже если этого не хотят. «Все пользователи Facebook автоматически имеют доступ к Marketplace и регулярно с ним сталкиваются», — добавили в комиссии. Решение суда обязует Meta прекратить такие практики и не повторять их в будущем.