Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский режиссер и руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно», — сказал Шахназаров Путину в ходе встречи в Кремле 13 ноября, на что российский президент, по словам режиссера, ответил, что «там бывают всякие пакости».

«Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», — цитирует слова Шахназарова агентство «РИА Новости».

Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что намерен обратиться к Роскомнадзору (РКН) с просьбой разъяснить ситуацию с замедлением YouTube и его дальнейшими перспективами в России.

С конца июля в РФ началось замедление работы видеохостинга. РКН утверждал, что это связано с техническими проблемами на российских серверах Google, оставшихся без поддержки после начала войны в Украине. Однако представители Google заявили, что технических сбоев с их стороны нет.

Также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн признал, что замедление YouTube — инициатива властей, объясняя это «необходимым ответом» на несоблюдение платформой российского законодательства. До замедления аудитория YouTube в России насчитывала около 55,4 млн пользователей в сутки.

Согласно данным компании Vigo, скорость загрузки видеохостинга на территории России достигла рекордно низких показателей. Для пользователей стационарных сетей время начала проигрывания увеличилось с 1,21 секунды в июне до 11,01 секунды в сентябре. Мобильные операторы также сообщили о замедлении загрузки — с 1,76 секунды до 3,83 секунды за тот же период. В результате замедления, по данным Vigo, россияне стали смотреть YouTube значительно реже, а общее количество просмотров сократилось на 52%.