ПОЛИТИКА
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Россия готова к переговорам по Украине
Российский посол в ООН заявил, что Москва готова идти на переговоры с Украиной, если их организатором будет президент США Дональд Трамп
Россия готова к переговорам по Украине
Геннадий Гатилов / Фото: Reuters / Others
14 ноября 2024 г.

Россия готова пойти на переговоры по Украине, если их инициирует недавно избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил российский посол в ООН Геннадий Гатилов, отметив, что любые обсуждения должны основываться на «реалиях на земле».

«Мы открыты», — сказал Гатилов, комментируя перспективу обсуждений, которые могут быть инициированы Трампом.

«Трамп обещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Хорошо, пусть попробует. Но мы, реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начнет или предложит что-то, что положит начало политическому процессу, это будет приветствоваться», — добавил российский дипломат.

Гатилов также отметил, что независимо от политических изменений в США, в Москве от Вашингтона ожидают прежней политики. «Смена администрации мало что меняет», — сказал он.

Трамп обещал наладить мирные переговоры и даже назначить специального посланника для решения конфликта в Украине. Возможный план Трампа может включать в себя заморозку текущих боевых действий, создание демилитаризованной зоны на востоке Украины и отсрочку вступления Киева в НАТО на двадцать лет. При этом как Москва, так и Киев предъявляли взаимно исключающие требования для начала мирного процесса. Украина требовала полного вывода российских войск с ее территории на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года, а основным условием РФ был вывод украинских подразделений из четырех регионов, на которые претендует Москва.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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