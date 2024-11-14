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Всемирный банк посчитал, насколько беднее стал Ливан
За последний год война нанесла ущерб ливанцам на сумму более 8,5 млрд долларов
Всемирный банк посчитал, насколько беднее стал Ливан
Бейрут, 2024 год / Фото: Reuters / Others
14 ноября 2024 г.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» принес Ливану убытки на сумму 8,5 млрд долларов, говорится в заявлении Всемирного банка. Ожидается, что окончательные цифры будут значительно выше, поскольку конфликт еще продолжается. По тем же данным, экономические потери Ливана за 12 месяцев составят 5,1 млрд долларов, что в первую очередь связано с парализующим воздействием на коммерцию, туризм и сельское хозяйство.

Прямой физический ущерб в Ливане оценивается как минимум в 3,4 млрд долларов. Анализ предполагает, что реальный ВВП Ливана сократится как минимум на 5,7% в 2024 году из-за конфликта, в то время как без него рост мог бы составить 0,9%. Это тяжелый удар для страны, которая уже пять лет восстанавливается после финансового коллапса.

Сектор жилья понес наибольшие потери — 2,8 млрд долларов, с более чем 99 тыс. жилых единиц, частично или полностью поврежденных. Сельское хозяйство также сильно пострадало: убытки составили более 1,1 млрд долларов из-за разрушения урожая и перемещения фермеров. Коммерция понесла убытки в размере 178 млн долларов, а общие экономические потери оцениваются в 1,7 млрд долларов. Убытки в сфере образования составили 215 млн долларов, а экологический ущерб — 221 млн долларов.

Сектор здравоохранения потерял около 338 млн долларов, а туризм и гостиничный бизнес — один из основных экономических двигателей Ливана — понесли убытки в размере 1,1 млрд долларов. Конфликт также усугубляет продовольственную безопасность в стране и имеет более широкие социальные и экологические последствия.

По данным Всемирного банка, «это усугубляет пятилетний резкий экономический спад в Ливане, который превысил 34% реального ВВП». В условиях продолжающейся нестабильности и разрушений жители Ливана сталкиваются с растущими трудностями и неопределенностью относительно будущего своей страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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