Согласно результатам свежего опроса, министр обороны Германии Борис Писториус стал наиболее популярным кандидатом на пост канцлера, обойдя действующего канцлера и однопартийца Олафа Шольца, а также лидера оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца.

Исследование, проведенное институтом Forsa, показало, что 39% респондентов хотели бы видеть Писториуса следующим главой правительства.

В то время как Мерца поддерживают 25% опрошенных, среди сторонников ХДС/ХСС 22% также выразили поддержку Писториусу.

Внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 58% участников опроса предпочли кандидатуру Писториуса, тогда как Шольца поддержали лишь 30%. В общей выборке только 13% всех избирателей считают, что Шольц должен быть кандидатом от своей партии на следующих выборах.

В последние месяцы в Германии растет обсуждение возможности досрочных выборов, вызванное трудностями в работе коалиционного правительства под руководством Олафа Шольца. Канцлер недавно объявил о своей готовности вынести на голосование в Бундестаге вотум доверия, в результате которого может сформироваться новое правительство. Оппозиционные партии рассматривают возможность создания новой коалиции с партией Шольца, но без него в роли лидера.

Примечательно, что занявший первое место в политическом рейтинге министр обороны ФРГ Писториус известен как приверженец реформ в армии — он не только объявлял о планах вернуть учет всех пригодных к армейской службе, но и высказывался в пользу возвращения всеобщей воинской повинности. Кроме того, немецкий политик неоднократно повторял призыв наверстать упущенное «за годы пренебрежения» в области национальной обороны.