ФБР сообщило об аресте Анаса Саида, жителя Техаса, которого обвиняют в создании и распространении пропаганды ДАЕШ, а также в подготовке «атаки в стиле 9/11» в США. Саид был задержан на прошлой неделе рядом со своей квартирой в Хьюстоне. По данным ФБР, Саид пытался оказывать материальную поддержку террористической организации.

«Он несколько раз пытался выехать, чтобы присоединиться к ДАЕШ», — говорится в документах прокуратуры. После задержания Саид также сообщил агентам, что «готов вернуться в Ливан», если его освободят. Он признался, что предлагал свой дом как «безопасное убежище» для сторонников ДАЕШ, что подтвердило региональное подразделение ФБР в Хьюстоне.

По данным прокуратуры, ФБР следило за Саидом с 2017 года, когда он заказал стикеры, связанные с символикой ДАЕШ. В 2023 и 2024 годах ФБР установило, что Саид снова активизировал поддержку террористической группировки в социальных сетях, создавая аккаунты и публикуя материалы в их поддержку.

Прокуратура утверждает также, что Саид активно распространял пропаганду ДАЕШ и создал зашифрованный чат для общения последователей группы.